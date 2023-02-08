Miçotakis: "Şartlar zor ama Türk yetkililerle çok iyi işbirliği içindeyiz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk yetkililerle işbirliği içinde kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Miçotakis, CNN'e yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'ye destek olmak için harekete geçen ilk ülkelerden olduğunu belirterek, "Şartlar çok zor ancak Türk yetkililerle çok iyi işbirliği içindeyiz." dedi.

Türk ve Yunan halklarının dost olduğunu, şimdi anlaşmazlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Miçotakis, şu anda önceliğin enkaz altından insanların kurtarılması olduğunu söyledi.

Miçotakis, 1999 Marmara ve Atina depremlerinde de Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine yardım ettiğini hatırlatarak, "bu korkunç olayın uzun vadeli sonuçlarında da" Türkiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

- Siyasi partilerden destek mesajları

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, gençlik kollarıyla Türkiye'deki depremzedeler için gıda ve çeşitli ihtiyaç maddelerini toplamak üzere yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye halklarına her türlü destek için Yunan halkına çağrıda bulundu.

Açıklamada, sendika ve çeşitli kurumlar aracılığıyla yardım malzemesi ve kan bağışı kampanyalarının desteklenmesi, gönüllü doktor ve sağlık personelinin Türkiye'ye desteğe gönderilmesi talep edildi.

Ana muhalefet partisi SYRIZA da "Herkes için Dayanışma" kuruluşunun düzenlediği Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardım kampanyasını desteklediğini açıkladı.

Mera25 Partisi Başkanı Yanis Varufakis, Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Düşüncelerimiz, depremler nedeniyle sevdiklerini kaybeden insanlarla ve daha da önemlisi, şu anda enkaz altında acı çekenlerle birlikte. Ege Denizi'nin ötesinden dayanışma duygularımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan vatandaşları, sosyal medyada çok sayıda dayanışma mesajı paylaşırken, Yunanistan Kızılhaçı başta çok sayıda belediye, sendika ve sivil toplum kuruluşu depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

- Yunanistan basınından dayanışma mesajları

Ulusal basında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajları öne çıktı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haber programını Türkiye'den deprem görüntüleri ile açtı. Görüntülere Türkçe "Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim." şarkısı eşlik etti.

Kathimerini gazetesinde yayınlanan karikatürde ise bir genç elindeki sprey boyayla duvara "Hepimiz Türk'üz" yazarken resmedildi.

EFSYN, Rizospastis ve Political gazetelerinin manşetlerinde "dayanışma, birlik, yardımlaşma ve dostluk" vurgusu yapıldı.