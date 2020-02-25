Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 92 yaşında hayatını kaybetti

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek hayatını kaybetti. 92 yaşında yaşama gözlerini yuman Mübarek, halk ayaklanmaları sonrası 2011 yılında görevi bırakmıştı.

30 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

1981-2011 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Mübarek, 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretmiş, ertesi gün görevinden istifa etmişti.

HÜSNÜ MÜBAREK KİMDİR?

Muhammed Hüsnü Said Mübarek (d. 4 Mayıs 1928), Mısırlı asker ve devlet adamı. 1981-2011 yılları arasında Mısır cumhurbaşkanı. 2011'in Ocak ayında başlayan yaygın halk gösterilerinden sonra, önce 10 Şubat 2011 tarihinde yetkilerini yardımcısı olan Ömer Süleyman'a devretti, ertesi gün de görevinden istifa etti.

Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'ni (1949) ve Bilbays'taki Havacılık Akademisi'ni bitirdi (1950). Sovyetler Birliği'nde ileri uçuş ve bombardıman teknikleri konusunda öğrenim gördü. Mısır Hava Kuvvetleri'nde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1966-69 arasında Hava Akademisi komutanlığını yürüttü. 1972'de Enver Sedat tarafından hava kuvvetleri komutanlığına getirildi. Ekim 1973'te İsrail'le yapılan Yom Kippur Savaşı'nın ilk günlerinde Mısır Hava Kuvvetleri'nin elde ettiği başarılarda önemli rol oynadı. Ertesi yıl mareşal oldu.

Nisan 1975'te devlet başkanı yardımcılığına atandı. Fas, Cezayir ve Moritanya arasında Batı Sahra'nın (İspanyol Sahrası) geleceğiyle ilgili anlaşmazlıkta arabuluculuk yaptı.