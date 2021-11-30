Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli

ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirmesi gerektiğini açıkladı.

Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, söz konusu varyanttaki mutasyonların, Omicron'un mevcut aşıların sağladığı korumadan kaçmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Bancel, bu nedenle de yeni bir aşı geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Omicron'a karşı yeni bir aşı geliştirmenin aylar alabileceğine dikkati çeken Bancel, bu varyantın, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteininde birçok mutasyona neden olduğunu belirtti.

Bancel, mevcut aşıların gelecek yıl değiştirilmesi gerekebileceğini kaydetti.

OMİCRON'A ÖZEL AŞININ YÜKSEK MİKTARLARDA ÜRETİMİ AYLAR SÜRER

Barcel, Kovid-19 ile mücadele adına bağışıklık sistemini güçlendirmek için halihazırdaki aşıların diken proteinini hedef aldığını vurguladı.

Bilim insanlarının, Omicron varyantındaki 50 mutasyondan 32'sinin diken proteininde olması nedeniyle endişelendiğini aktaran Barcel, uzmanların, 1 veya 2 yıl daha bu kadar çok mutasyon geçiren bir varyant görülmeyeceğine dair görüşlerini paylaştı.

Bancel, mevcut aşıların Omicron karşısındaki etkisine dair verilerin iki hafta içinde hazır olması gerektiğine dikkati çekti.

Omicron'a özel aşının, yüksek miktarlarda üretilmesinin aylar süreceğini vurgulayan Bancel, bu süre zarfında, yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olanlara kuvvetli bir hatırlatma dozu yapılabileceğini belirtti.

Bancel, Moderna'nın 2022'de 2-3 milyar doz aşı üretilebileceğini düşündüğünü söyledi.