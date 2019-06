Muhafazakar Parti liderliği için 2 eski Dışişleri Bakanı yarışacak

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin 125 bin üyesi, liderlik yarışında son ikiye kalan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt arasında seçim yapacak.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Muhafazakar Partili üyeleri, liderlik yarışının beşinci turu için oy verdi.

Oylamada Johnson, dördüncü turda aldığı 157 oyu 160’a çıkararak yine birinci oldu. Johnson'ı 77 oyla Dışişleri Bakanı Hunt takip ederken, Çevre Bakanı Michael Gove 75 oyla elendi.

Kazananın Başbakan da olacağı yarışta bir kez daha karşı karşıya gelecek olan her iki isim de Brexit yanlısı tutumlarıyla biliniyor.

İlk turda eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mark Harper, ikinci turda eski Brexit Bakanı Dominic Raab ve üçüncü turda Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, dördüncü turda da İçişleri Bakanı Sajid Javid yarışa veda etmişti.

SEÇİM SÜRECİ

Geçen hafta başlayan turların ardınan son ikiye kalan Johnson ile Hunt yaklaşık 125 bin üyenin posta yoluyla katılacağı oylamada bir kez daha yarışacak.

Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmişti.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu, ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti