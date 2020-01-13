Müşerref'i idama mahkum eden özel mahkeme anayasaya aykırı bulundu

Aralık ayında idama mahkum edilen Müşerref'i yargılayan özel mahkemenin anayasaya aykırı olarak kurulduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve idam cezasının yasalara aykırı biçimde verildiği iddialarıyla Lahor Yüksek Mahkemesi'ne (LHC) sunulan dilekçeye ilişkin üçüncü duruşma bugün yapıldı.

Hükümet adına mahkemeye katılan Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı İştiyak Han, 2013'te hükümette olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) tarafından özel mahkeme kurulduğunu, bugünkü hükümetin sadece bu mahkemeye atamalar yaptığını söyledi.

Dilekçesini görüşen LHC Müşerref'e 2007 yılında anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle verilen cezaya ilişkin anayasa maddesinin 2010 yılında değiştiğini ve bu nedenle yasanın geriye doğru uygulanamayacağını belirtti.

Müşerref'in özel mahkemede yargılandığını hatırlatan LHC, özel mahkeme kurulmasının da anayasaya aykırı olduğu kaydetti.

Özel mahkemenin anayasaya aykırı olduğu, Müşerref'in adil yargılanmadığı ve alınan idam kararının yasalara uygun olmadığı iddiasıyla yapılan itirazı görüşen mahkeme, tüm taraflar savunmalarını bitirene kadar kararını açıklamayacağını duyurdu.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Eski Cumhurbaşkanının avukatları 27 Aralık'ta karara itiraz etmiş ve itiraz 9 Ocak'ta görüşülmeye başlanmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.