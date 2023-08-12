Musk-Zuckerberg dövüşü İtalya’da yapılabilir.."100 milyon dolar önerdiler"

Teknoloji milyarderleri Elon Musk ile Mark Zuckerberg’in birkaç aydır konuşulan “kafes dövüşünün’’ İtalya’da yapılabileceği yönünde açıklamalar geldi.

Geçen Haziran’da birbirlerine meydan okuyan Musk ve Zuckerberg’in "dövüşüne" İtalya’nın ev sahipliği yapma ihtimali Kültür Bakanı tarafından da teyit edildi.

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya ağı X (Twitter) üzerinden dün paylaştığı mesajda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ile görüştüğünü ve "epik bir mekan’’ için anlaştıklarını söyledi.

Musk, dövüşün hem X, hem de Zuckerberg’in sahibi olduğu Meta platformu üzerinden canlı yayımlanacağını belirtti.

İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano da birkaç saat sonra bu konuda bir açıklama yaptı ve görüşmeyi doğruladı. Sangiuliano, "Elon Musk ile, tarihi çağrışımları olan büyük bir etkinlik üzerine uzun ve dostane bir sohbet ettik’’ dedi.

Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi de Musk ve Zuckerberg’in etkinlik için İtalya’ya 100 milyon dolar önerdiğini iddia etti ve "Bence 150 milyona bu işi kapatalım’’ dedi.

Sgarbi, Roma’da antik alanlardan Circo Massimo’da bugün konserler yapıldığını hatırlatarak bu dövüşün de antik Roma’da gladyatör müsabakalarına sahne olan Kolezyum’da yapılmaması için bir sebep olmadığını savundu.

Elon Musk Haziran sonunda, "Dövüşün Kolezyum’da olma ihtimali var’’ demişti. Ancak yaklaşık 2 bin yıllık amfitiyatronun, dünyanın en zengin isimlerinden ikisinin muhtemelen reklam amaçlı karşılaşmasına tesis edilmesi ihtimali İtalya’da tepki çekmişti.

İtalya Kültür Bakanı dünkü açıklamasında bu ihtimali dışlayarak etkinliğin Roma’da yapılmayacağını söyledi. Bakan Sangiuliano ayrıca dövüşün gelirinin İtalya’daki çocuk hastanelerine bağışlanacağını vurguladı.

Musk ise ilk mesajında "Tüm gelirler gazilere gidecek’’ dedi. Saatler sonra ise yeni bir mesajla "Ve İtalya’daki çocuk hastanelerine’’ diye ekledi.

Ancak kavganın diğer tarafı Mark Zuckerberg, Threads platformunda yazdığı mesajla henüz ortada bir anlaşma olmadığı izlenimi verdi.

Zuckerberg, "(Musk) olur da bir tarih üzerinde anlaşırsa benden duyarsınız. O zamana kadar lütfen kendisinin söylediği herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını varsayın’’ dedi.

- "Bazı şeyler satılık değildir"

Bu açıklamalar üzerine, İtalya’nın iki rakip milyarderin dövüşüne ev sahipliği yapması ve antik alanlarını bu etkinliğe tesis etmesi ihtimali ülkede yeniden tartışılmaya başladı.

Muhalefetteki Eylem partisi lideri Carlo Calenda, "Ne kadar ödedikleri önemli değil, bazı şeyler satılık değildir. İtalyan kültürel mirasının, ergenler gibi birbirlerini pataklamaya niyetli iki milyardere sunulmasını şok edici buluyorum’’ dedi.

Demokratik Parti'den Milletvekili Matteo Orfini girişimi "palyaçoluk’’ diye niteledi.

Koalisyon hükümetinde yer alan Haydi İtalya partisinden Senatör Maurizio Gasparri de muhalefet kanadına destek vererek, önce teknoloji devlerinin daha fazla vergi vermesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Gasparri, "Musk ve Zuckerberg, önce gelir dairesine ‘ücretli’ bir ziyaret için davet edildikleri takdirde, ardından rehberler eşliğinde Uffizi müzesi ve Kolezyum'a ücretsiz bir ziyaret de yapabilirler’’ diye tepki gösterdi.

- "Kadırgayla gelsinler"

Öte yandan Musk-Zuckerberg dövüşü için mekan önerenler de oldu.

Dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından birini barındıran Pompei’nin Belediye Başkanı Carmine Lo Sapio, "Umarım arkeoloji parkımızın amfitiyatrosunda yaparlar, burası en uygun yer olur" dedi.

5 Yıldız Hareketi’nden Roma Belediye Meclisi üyesi Paolo Ferrara da, başkente bağlı Antik Ostia Tiyatrosu’nun "ideal mekan’’ olduğunu söyledi.

Ferrara, Ostia’nın denize yakın ve nehir kıyısında olması sayesinde iki milyarderin "kadırgayla’’ gelebileceğini ekledi.