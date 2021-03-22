Myanmar'da güvenlik güçlerinin gece yarısı baskınlarında 6 kişi öldürüldü

Myanmar Now sitesinde yer alan haberde, gece yarısı Mandalay'a bağlı 3 ilçede Myanmar ordusunun protestocuları gözaltına almak üzere yaptığı operasyonlarda sivillere karşı gerçek mermi kullandığı bildirildi.

Çıkan olaylarda, aralarında 15 yaşında bir genç dahil en az 6 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Ülkedeki protestoları takip eden hak grupları, toplam can kayıplarının 253'e yükseldiğini belirtti.

BBC muhabiri serbest bırakıldı

Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, 19 Mart'ta başkent Nepido'da gözaltına alınan BBC muhabiri Aung Thur serbest bırakıldı.

Darbe karşıtı protestolar ise ülkenin birçok yerinde bugün de sürdü.

Yangon'da internet üzerinden organize olan çok sayıda darbe karşıtı, araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak darbeyi protesto ederken, Mandalay, Bago, Magway gibi bölgelerde protestocular, sokaklara dizdikleri pankartlarla insansız eylem düzenledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 250'den fazla gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.