NASA, Bennu asteroidinin yüzeyi hakkında yaptığı tahminde yanıldığını açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.

Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.