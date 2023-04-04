NASA ile CSA, Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşunun astronotlarını açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Kanada Uzay Ajansı (CSA), Ay’a dönüş projesi kapsamında Ay’ın etrafında yolculuk yapacak ilk mürettebatlı Artemis II uçuşunda görev alacak astronotların isimlerini açıkladı.

NASA ve CSA tarafından Texas eyaletine bağlı Houston kentindeki Johnson Uzay Merkezi'ne yakın Ellington Field’da düzenlenen bir etkinlikte yapılan açıklamada, ekipte ilk kadın ve ilk siyahi astronotun da görev alacağı ve Reid Wiseman (NASA) yönetiminde pilotun Victor Glover (NASA), misyon uzmanlarının Christina Hammock Koch (NASA) ile Jeremy Hansen (CSA) olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 10 günlük Artemis II uçuşunda kullanılacak Orion uzay aracının yaşam destek sistemlerini ve insanların derin uzayda yaşamaları ve çalışmaları için gereken yetenekleri ve teknikleri test edeceği kaydedildi.

Yapılacak yolculuğun aralık ayında mürettebatsız şekilde yapılan Artemis I uçuşunun devamı olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu uçuş, Artemis programı kapsamında ilk kadın ve ilk siyahi insanın Ay’a ayak basmasına zemin hazırlayacak ve gelecekteki uzun vadeli insanlı keşif görevleri için yol açacak, nihayetinde Mars'a gitmek için bir fırsat yaratacak. Bu ajansın Ay'dan Mars'a keşif yaklaşımıdır." denildi.

Açıklamada, uçuşun komutanı Wiseman'ın ikinci uzay yolculuğu olacağı hatırlatılırken, deneyimli astronotun daha önce, Mayıs 2014'ten Kasım 2014'e kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uçuş mühendisi olarak görev yaptığı ve iki kez yörünge kompleksinin dışına çıkarak yaklaşık 13 saat lider astronot olarak görev üstlendiği belirtildi.

Bu uçuşun, aracın pilotu Glover'ın da ikinci uzay uçuşu olacağı bilgisi verilen açıklamada, Glover’in daha önce, 168 gün uzayda kaldıktan sonra 2 Mayıs 2021'de indirilen NASA'nın SpaceX Crew-1'in pilotu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Glover’in uzay istasyonunda bilimsel araştırmalara, teknoloji çalışmalara katkıda bulunduğu ve 4 kez uzay yürüyüşüne katıldığı ifade edildi.

Ay’a yönelik bir görevde yer alacak ilk kadın astronot Koch’un da daha önce bir kez uzay uçuşu yaptığı, 328 gün uzayda kalarak bir kadın astronotun en uzun süreli tek uçuş rekorunu kırdığı ve tamamı kadın astronotlardan oluşan ilk uzay yürüyüşüne katıldığı bilgisi verildi.

Artemis II görev uçuşunda Kanada'yı ise Hansen temsil edecek.

Hansen’in Kanada Silahlı Kuvvetlerinde albay ve eski bir savaş pilotu olduğu bilgisi verilen açıklamada, Kanadalı pilotun ilk kez uzay uçuşuna çıkacağı belirtildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, astronotlarla ilgili açıklamasında, "Artemis II mürettebatı, bizi yıldızlara taşımak için özveriyle çalışan binlerce kişiyi temsil ediyor. Bu onların mürettebatı, bizim mürettebatımız, insanlığın mürettebatı" ifadelerini kullandı.

Kanada Uzay Ajansı'ndan sorumlu Bakan François-Philippe Champagne ise şu açıklamayı yaptı:

"Ay'a geri dönüyoruz ve Kanada bu heyecan verici yolculuğun merkezinde. NASA ile uzun süredir süregelen işbirliğimiz sayesinde, bir Kanadalı astronot bu tarihi görevde uçacak. Tüm Kanadalılar adına, en büyük insan girişimlerinden birinin ön saflarında yer alan Jeremy'I (Hansen) kutlamak istiyorum. Artemis programına Kanada'nın katılımı, uzay tarihimizdeki belirleyici bir kesitini teşkil etmesinin yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluk ve yakın ortaklığın bir kanıtıdır."

Beyaz Saray’dan yapılan bilgilendirmede, ABD Başkanı Joe Biden’ın, 2024 yılında Artemis II göreviyle Ay'ın etrafında seyahat edecek astronotları tebrik için aradığı kaydedildi.

Biden’ın astronotların çocuklarıyla da konuştuğu belirtildi.

ABD lideri, Twitter hesabından, astronotlarla yaptığı telefon görüşmesinin görüntü kayıtlarını paylaştı.

Paylaşımında Artemis II görevinin gelecek nesillere ilham vereceğini yazan Biden, "Hem ABD’de, hem Kanada’daki her bir çocuğa hayal edebiliyorlarsa başarabileceklerini göstereceklerdir." ifadesini kullandı.