NASA’dan Avustralya görüntüsü: Kıta yanıyor

Avustralya’da Eylüld’en bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yangın nedeniyle 500 milyona yakın canlı türü öldü. Sokaklardaki kelebek kanatlarının yer aldığı bu kare ise yangının korkunç boyutunu bir kez daha gösterdi.

Yangının ne denli yayıldığı ise NASA’nın paylaştığı uydu görüntülerinde böyle görüldü:

Yine NASA’ya ait ve 3 boyutlu sistemle birleştirilen görüntülerde son 1 ay içerisindeki yangınların çıkış noktaları böyle görülüyor:

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64’ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Avustralya’da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500’den fazla ev de kül oldu.