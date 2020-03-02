NASA’nın “uzay otelinin” konaklama fiyatı belli oldu

NASA’nın geçen aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na inşa edileceğini duyurduğu “otelde” konaklamanın ortalama 35 bin dolara mal olması bekleniyor.

NASA bu konaklama alanlarının tasarımı için Teksas merkezli Axiom firmasıyla anlaştığını ocakta duyurdu. Firmaya göre bu “otelde” araştırma ve üretim tesisiyle geniş pencereli bir gözlemevi de bulunacak.

Konaklama alanının iç mekan tasarımı için 2018’de görevlendirilen Fransız tasarımcı Philippe Starck, dokunmatik ekranlar ve LED ışıklarla donatılan bu “uzay evlerinin” konforlu olacağını söyledi.

Architectural Digest’a konuşan Strack, “Amacımız Dünya’daki yaşamın kopyasını yaratmak değil, bu sonsuz boşlukta insanlar için en iyi ortamı yaratmak” dedi ve ekledi:

“Amacım konforlu bir ‘yumurta’ tasarlamak. İnsan bedeninin hareketleriyle ve sıfır yerçekimiyle uyumlu bir ortam…”

Starck tarafından tasarlanan bu modüllerin, astronotların yanı sıra Uluslararası Uzay İstasyonu üyesi olmayan ülkelerden gelen turistleri de barındıracağı bildirildi. Buna göre ücreti ödeyen ve 15 haftalık eğitimden geçen herkes “uzay turisti” olabilecek.

Ayrıca Axiom, söz konusu ilavenin kullanım dışı bırakıldığı zaman UUİ’nin yerini almasını ve bağımsız bir uzay istasyonu olarak hizmete devam etmesini umuyor.

Business Insider’ın aktardığına göre ilk ziyaretçilerin 2024’te Uluslararası Uzay istasyonuna gelmesi bekleniyor.