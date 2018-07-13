Nepal'de muson yağmurlarının neden olduğu heyelan nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Bhaktapur kentinde heyelan meydana geldi.
Bhaktapur Polis Sözcüsü HimalShrestha, heyelan sonucu en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı.
111 kişinin kurtarıldığına işaret eden Shresha, 3 binden fazla kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini kaydetti.
Yaklaşık bin kişiden oluşan bir ekibin tahliye çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, yağışların ilerleyen günlerde devam edeceği uyarısı yapıldı.
Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor
NEPAL'DE HEYELAN NEDENİYLE EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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