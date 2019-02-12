Neptün ve Uranüs'teki dev fırtınalar görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından yapılan açıklamada (NASA), Hubble teleskobunun kaydettiği son görüntülerde, Neptün'de koyu dev fırtınanın tespit edildiği belirtildi.
ABD'nün yüz ölçümünün 2 katı
Neptün'de tespit edilen fırtınanın ABD'nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu saptandı.
Uranüs'ün kuzey kutbunun da "parlak devasa fırtına bulutları" ile kaplı olduğu ifade edildi.
Neptün'ün farklı yerlerindeki fırtınaların 4 ila 6 yılda bir görüldüğü ve yaklaşık 2 yılın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi.
NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.