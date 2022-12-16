Netanyahu, Filistinlilere kendilerini yönetme yetkisinin "şartlı" verilebileceğini söyledi

İsrail hükümetini kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle yapılmaya çalışılan barışın, "tam egemenliklerinin bulunmaması ve bölge güvenliğinin İsrail'in elinde olması şartıyla kendi kendilerini yönetme yetkisi verme" temeline dayanacağını belirtti.

Netanyahu, ABD'den bağımsız bir radyo kanalı olan NPR'ye verdiği röportajda, "Evet, formülüm çok basit, kalıcı olacak tek barış, bizim savunacağımız barıştır. Bizim savunabileceğimiz şey ise Filistinlilerin bizim hayatımızı tehdit eden değil sadece kendi kendilerini yönetmek için gerekli tüm yetkilere sahip olmasıdır. " dedi.

Bunun da herhangi bir siyasi düzenlemede güvenliğin İsrail'in elinde kalması gerektiği anlamına geldiğini söyleyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Açıkça söylüyorum, Joe Biden ABD Başkan (Barack Obama döneminde) Yardımcısı iken İsrail'deydi ve bana şöyle dedi: 'Ama Bibi, bu tam egemenlik değil'. Ona dedim ki: 'Haklısın Joe ama bu sürdürülebilir tek şey.'"

Öte yandan Netanyahu, kurduğu hükümette Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nı verdiği aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi Lideri Itamar Ben-Gvir'e güvenlik konusunda geniş yetkiler verilmesini savundu.

Yönetimde sorumluluk aldığında Ben-Gvir'in tutumlarının değişeceği, daha farklı olacağı öngörüsünde bulunan Netanyahu, yönetimin sorumluluğu beraberinde getirdiğini yani yönetimde olunca durumun mutlaka farklı olacağını ve böyle olmasını garanti edeceğini söyledi.

İsrail'de iç güvenliğin deforme olduğunu ve bunun büyük bir soruna dönüştüğünü kaydeden Netanyahu, Ben-Gvir'in partisinin de seçimlerde bu temel üzerine yarıştığını ekleyerek, şunları söyledi:

"Ben-Gvir, 'Arapların ve Yahudilerin, genel olarak vatandaşların güvenliğini tesis edebileceğini' söylüyor. Bu onun seçim propagandasıydı. Şu an ortada bir koalisyon var ve ona kendisine bunun için fırsat verileceğini söyledim."

- Netanyahu’nun yeni hükümeti kurması bekleniyor

Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde, eski başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloktaki partiler, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun, yasal süreye göre en geç 21 Aralık’a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Yeni hükümetin, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı" hükümet olması bekleniyor.

Netanyahu'nun öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

Ülkede en uzun süre görev yapan eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşık 1,5 aya yayılan koalisyon müzakerelerini tamamlaması için süre 20 Aralık'ta doluyor.