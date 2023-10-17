Netanyahu: "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın"

Netanyahu: "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın"
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 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclisin yeni dönem açılış töreninde yaptığı konuşmada İran ve Lübnan Hizbullahı'na uyarı yaparak "bedelinin çok ağır olacağını" söyledi.

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Netanyahu, Meclisin yeni dönem açılış konuşmasını takım elbise giymeden kravatsız ve siyah gömlekle yaptı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların başlattığı sürpriz saldırıya dair Netanyahu, "Yanıtlanması gereken çok soru var, dersleri çıkarmaya başladık." dedi.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında askeri faaliyetlerini artıran Hizbullah'ı ABD Başkanı Joe Biden'ın uyardığını ve dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

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