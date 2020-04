New York’ta cesetler üst üste

Corona virüsün dünyadaki merkez üssü haline gelen ABD New York’ta cesetler hastanelerde raflara üst üste diziliyor. New York’ta dünya üzerinde görülen vakaların yaklaşık 10’da biri var: 151 bin. New York’ta şimdiye kadar 6 bin 286 insan hayatını kaybetti.

ABD’de bir günde yine yaklaşık 2 bin can kaybı gerçekleşti, 1940 hasta yaşamını yitirdi. Ölü sayısının 18 bine yaklaştığı ABD, İspanya’yı geride bıraktı ve bir kaç gün içinde ilk sıradaki İtalya’nın yerini alabilir. New York’ta gönüllüler hastaneye çevrilen St. John the Divine Katedrali’nde çadır kuruyor. Katedraldeki hastane 56 yataklı olacak.

Cesetlerin sokaklara atıldığı Güney Amerika ülkesi Ekvador’da ülkenin en kalabalık kenti Guayaquil’e başkent Quito’dan tabut nakli yapılmaya başlandı.

Yetkililerin cesetleri almaya yetişemediği Guayaquil’de evlere karton tabutlar dağıtılırken, Reuters haber ajansı hükümetin acil bir mezarlık inşaatına başladığını bildiriyor.

Reuters, Guayaquil’de inşaat makinelerinin çalıştığı alanın fotoğraflarını servis etti. 12 bin kapasiteli yeni mezarlık, bağışlanan bir arazi üzerinde.

Yakınlarını kaybedenler ise, tabutları üst üste koyarak mezarlıklara ulaşmaya çalışıyor. Mezarlıkların önünde ise, içeri girmek için saatlerce bekleniyor.

Bazı ailelerin günlerce cesetlerle aynı evde yaşadığı Guayaquil’de mezarlığa ulaşabilenler, yakınları kendileri gömüyor.