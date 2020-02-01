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Nijerya'da 100 milyon kişi tropikal hastalık tehdidi altında

Nijerya'da 100 milyon kişi tropikal hastalık tehdidi altında
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Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 100 milyon kişinin tropikal hastalıkların tehdidi altında olduğunu belirterek "Bu hastalıkların sayısı 20'den fazla ve ülkenin tamamını etkiliyor." dedi.

Tropikal hastalıkların Nijerya'ya has olduğuna dikkati çeken Ehanire, "Hastalıklardan en fazla ekonomik olarak zayıf durumda olanlar etkileniyor. " ifadelerini kullandı.

Nijerya'da yüzlerce kişi Lassa ateşi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

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