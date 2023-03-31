Norveç’te meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirildi

Norveç polisi, meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi.

Norveç Haber Ajansı'nın haberine göre, Norveç polisi, Alman polisinin 28 Mart'ta Potsdam'da 1200 kilogram uyuşturucu yakalamasının ardından operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında polis, başkent Oslo'da meyve kutularına saklanmış 800 kilogram kokain ele geçirdi.

Polis Sözcüsü Grete Lien Metlid, operasyonun, ülkede şimdiye kadar gerçekleştirilen “en büyük kokain yakalama operasyonu” olduğunu bildirdi.

Metlid, kokainin Norveç pazarına yönelik olup olmadığı ve Norveç'in bir geçiş noktası olarak kullanılıp kullanılmadığını söylemek için çok erken olduğunu belirterek, "Norveç ile bağlantılı daha büyük ağların olduğunu göz ardı edemeyiz." dedi.

Norveç'te bir önceki en büyük kokain ele geçirme operasyonunun 2013'te gerçekleştirildiği ve bu operasyonda 153 kilogram kokainin yakalandığı açıklanmıştı.