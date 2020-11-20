Ölümcül kazalara sebep olmuştu, pistlere dönüyor

İki ölümcül kazaya sebep olmasından ötürü uçuş lisansı geçici süreliğine iptal edilen Boeing 737 Max tipi uçağın, gerekli tüm güvenlik testlerini geçtiğini ve aralık ayında uçuşlara yeniden başlayacağı kaydedildi.

Boeing 737 Max, 2018 ve 2019 yıllarında benzer sebeplerle iki kez düşmüş, toplamda 346 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD Ulusal Havacılık Dairesi'nden (FAA) yapılan açıklamada, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir işbirliği çerçevesinde ve tamamıyla bağımsız denetlemelerin yapıldığı, 20 aylık aranın ardından Boeing 737 Max'in tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçtiği duyuruldu.

FAA yöneticisi Steve Dickson hazırlanan videolu bildiride, söz konusu yolcu uçağının yüzde 100 güvenli olduğunu ve test sürüşlerini bizzat kendisinin yaptığını açıkladı. Dickson ailesiyle birlikte Boeing 737 Max ile uçuşa hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Boeing İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Calhoun ise kaza sonrası aldıkları derslerden sonra şirketin yeniden şekillendirdiklerini ifade ederek, "Dikkatimizi güvenlik, kalite ve bütünlük gibi temel değerlerimiz üzerinde daha da yoğunlaştırdık. Söz konusu kazalarda ölen insanları asla unutmayacağız" diye konuştu.

5 ay arayla iki ölümcül kazaya karıştı

2017'de kullanılmaya başlayan ve benzer modellere göre daha az yakıt tüketen Boeing 737 Max, 2018 Ekim ayında Endonezya ve 2019 Mart'ında ise Etiyopya semalarında sebebi açıklanamayan teknik bir arıza nedeniyle benzer şekilde yere çakılmıştı.

Daha sonra yapılan incelemede, "uçağın yükselirken durmasını engellemek yerine burnunu yere doğru hızla eğmesine neden olan" bir güvenlik sistemi açığı bulunmuştu.

FAA'den gelen haber sonrası Boeing hisseleri borsada yükselmeye başladı. Boeing, yaşadığı 737 Max krizi sonrası batma noktasına gelmiş, Koronavirüs salgını sonrası birçok havayolu şirketinin yaşadığı kriz sebebiyle de zor günler geçirmişti.