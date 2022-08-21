Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konuşmalarının canlı yayımlanması yasaklandı

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), eski Başbakan İmran Han’ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasakladı.

PEMRA’dan yapılan açıklamada, İmran Han’ın devlet kurumlarına karşı konuştuğu ve devlet yetkililerini tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmalarının kamu düzenine zararlı olduğu vurgulanarak, eski Başbakanın konuşmalarının canlı olarak televizyon kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı kaydedildi.

PEMRA’nın bu kararı, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han’ın gözaltındaki parti yetkilisine işkence edildiğini iddia etmesinin ardından üst düzey polislere ve kadın bir yargıca yönelik ifadelerinin ardından geldi.

Han, partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill’in işkence gördüğü gerekçesiyle dün başkent İslamabad’da protesto gösterisi düzenlemişti.

Fatma Cinnah Parkı'nda yaptığı açıklamada Han, İslamabad Emniyet Müdürü ve yardımcısını kastederek onları bağışlamayacağını ve onlara karşı dava açacağını duyurmuştu.

Han, ayrıca Şahbaz Gill’in polis gözetiminde bir süre daha kalmasına onay veren kadın yargıç Zeba Çaudri’ye karşı harekete geçeceğini belirtmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

-Gill 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı

ARY News programına katılan Şahbaz Gill, askerlere ordu tarafından verilen tüm yasa dışı emirlere uymama çağrısı yapmıştı. Gill, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla 9 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

ARY News'in yayını "kışkırtıcı, yalan ve nefret dolu" içerikler yayımladığı gerekçesiyle 9 Ağustos'ta askıya alınmıştı. Kanalın lisansı ise 13 Ağustos'ta iptal edilmişti.