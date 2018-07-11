PAKİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Pakistan'da, dün Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında meydana gelen canlı bomba saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı.

Peşaver'in Yakatoot bölgesinde dün akşam milletvekili adayı Harun Bilur'un seçmenleriyle buluştuğu sırada meydana gelen saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı sabah saatlerinde 20'ye yükseldi.

Saldırının ardından yaralıların kaldırıldığı Lady Reading Hastanesi'nin sözcüsü Zulfikar Babaheil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamada ağır yaralanan Harun Bilur'un hastanede yaşamını yitirdiğini, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Hastane, Harun Bilur dahil 20 kişinin öldüğü, aralarında Bilur'un oğlunun da bulunduğu 63 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı, Bilur'un babasını da öldüren Pakistan Talibanı üstlendi.

Bilur'un ölümünün ardında Pakistan Seçim Komisyonu, bölgedeki seçimi erteledi.

Bilur'un babası Beşir Ahmet Bilur da Peşaver'de 2012'de düzenlenen parti toplantısı sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlenmişti