Pakistan'dan Cammu Keşmir sorununda ABD'nin kolaylaştırıcı rolüne yeşil ışık

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Cammu Keşmir meselesinde ABD’nin kolaylaştırıcı rolünü memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan-Pakistan ilişkilerinde diyaloğun açılması ve Cammu Keşmir meselesinin çözülmesi için ABD dahil uluslararası toplumun kolaylaştırıcı rolünü daima memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Mesud Han, ABD’nin Cammu Keşmir meselesinde kolaylaştırıcı bir rolü olabileceğine işaret etmişti.

ABD, iki komşu ülke arasında tansiyonun düşürülmesi için daha önce rol oynamıştı.

Pakistan’daki Pervez Müşerref yönetiminin Afganistan’da “teröre karşı savaşa” odaklanması için dönemin ABD Başkanı George W. Bush yönetiminin girişimiyle İslamabad-Yeni Delhi arasında 2003’te ateşkese varılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donal Trump ise Temmuz 2019’da iki ülke arasında arabulucu olabileceğini açıklamış, Hindistan ise Pakistan ile olan tüm meselelerin yalnızca iki taraflı olarak ele alınması gerektiğini belirterek buna karşı çıkmıştı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.