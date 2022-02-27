Pentagon: Rusya'nın sınıra yığdığı askerlerin yarısı şu anda Ukrayna'nın içinde

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Pentagon yetkilisi, çevrim içi yaptığı toplantıda, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını yakından takip ettiklerini belirten yetkili, "Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya 250 füze atıldığını ve bunların çoğunun da kısa menzilli balistik füzeler olduğunu gördük." diye konuştu.

Her iki tarafın da çatışmalarda askerlerini kaybettiğini dile getiren yetkili, Rus hava saldırılarında sivillerin ve sivil yapıların da zarar gördüğünü bildirdi.

ABD Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak

Yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetki verdiğine işaret ederek, "Bu yardımlar arasında tanksavarlar, hafif silahlar, cephaneler olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın "zalimce" saldırılarına maruz kaldığını vurgulayan yetkili, "Son birkaç gün içinde Ukrayna'ya savunma yardımında bulunduk." dedi.

Ruslar beklediklerinden daha çok direnişle karşı karşıya

Yetkili, Rus birliklerinin beklediklerinden daha çok direnişle karşılaştığına ve direnişin en yoğun şekilde kuzey bölgelerinde sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu sabah itibarıyla Rus ordusunun herhangi bir şehri kontrolüne aldığına ilişkin bir ibare göremedik. Ayrıca Rusların hala hava üstünlüğü sağlamadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Rusların karşılaştıkları direniş nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını söyleyen yetkili, Rusların Kiev'e kuzeyden sadece 30 kilometre yaklaşabildiğini, bunun ötesine geçemediğini ancak sahadaki durumun her an değişebileceğini ifade etti.

Yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Twitter üzerinden boğazlarla ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin soruya, "Bu konuda bir yorumum yok." yanıtını verdi.

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki harekatına katıldığı iddialarını reddetti

Öte yandan Pentagon, Rusya'nın, Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatlarına ABD'nin hava desteği verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası yakınlarındaki deniz harekatına katıldığına ilişkin iddiaları yanlıştır. İstihbarat, arama ve keşif yardımı ya da herhangi başka bir yardım sağlamadık. Bu da Rusya Savunma Bakanlığının başka bir yalanı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." ifadesini kullanmıştı.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söylemişti.