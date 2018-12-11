PES 2019 'bedava' oluyor

Pro Evolution Soccer 2019 Lite (PES 2019 Lite) ile birlikte oyunculara PES 2019‘un myClub moduna ücretsiz olarak erişim hakkı verecek olan Konamisonunda resmi tarihi açıkladı.

Yapılan açıklama ile birlikte ücretsiz PES 2019 versiyonu 13 Aralık 2018 tarihinden itibaren oyuncuların huzuruna sunulacağı müjdelendi.

Birçok oyuncunun PES serisine bakış açısını değiştiren Myclub modu, efsanevi serinin en çok oynanan oyun modlarından biri olarak gösteriliyor. Söz konusu bu mod ile birlikte hayalimizin takımını kurmamıza yardımcı olan Konami, Myclub modu oyunun Lite sürümüyle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz olarak oyunculara sunacak.

shiftdelete'in haberine göre tüm bunların haricinde ise Konami, ücretsiz PES 2019‘da Beckham ve Maradona gibi efsanevi futbolcularında gerçekçi yüz tasarımlarıyla birlikte yer alacağını da müjdeledi.