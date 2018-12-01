Peskov, Putin ile Erdoğan’ın ne zaman görüşeceğini açıkladı

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Cumartesi günü bir araya geleceklerini ve Suriye konusunu ele alacaklarını söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdilik sadece Erdoğan. Bu güvenilir diyaloğu devam ettirme ihtiyacı duydu. Elbette, Suriye meselesi de ele alınacak konulardandır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin saat 11:00' de (TSİ 19:00) başlayacağını duyurdu.

Bu toplantı, daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin yerine yapılacak