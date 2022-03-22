Pfizer, Accuretic tansiyon ilacını kanserojen madde yüzünden piyasadan çekti

Amerikan ilaç ve biyoteknoloji firması Pfizer ürettiği Accuretic tansiyon ilacını ve ilacın daha ucuz iki muadilini piyasadan çekti. Firma geri çekme kararını ilaçtaki nitrosamin düzeyinin yüksekliği sebebiyle aldığını bildirdi, ancak ilaçla ilgili bugüne kadar bir yan etki bildirilmediğinin altını çizdi.

Nitrosamin kansere sebep olabilen bir madde olarak biliniyor; işlenmiş ve ızgara etler, süt ürünleri ve bazı sebzeler başta olmak üzere su ve gıdalarda bulunabiliyor. Nitrosaminin belli bir miktarın üzerinde ve uzun yıllar boyunca tüketilmesi kanser riskini arttırıyor.

Pfizer ilacı kullanmanın hastalar üzerinde derhal bir risk oluşturmadığını belirtiyor ve halen bu ilacı kullanan hastalardan alternatif seçenekler için doktorlarına danışmalarını öneriyor.



Pfizer Kanada geçtiğimiz ay Accuretic ilacını aynı gerekçe ile geri çekmişti.Firma geçen yıl da sigara bırakma ilacı Chantix'i de yine haplardaki yüksek nitrosamin oranı nedeniyle piyasalardan çekmişti.Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Hindistan merkezli Hetero Labs tarafından üretilen tansiyon ilaçlarında kansere yol açan üçüncü bir toksin madde tespit edildiğini açıklamış, bunun üzerine tansiyon ilaçlarına ilişkin denetimler sıklaştırılmıştı.