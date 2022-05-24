Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı

Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
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İlaç şirketi Pfizer/BioNtech'in ürettiği Kovid-19 aşısının, 5 yaş altı çocuklara kuvvetli koruma sağladığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, yapılan çalışmalarda elde edilen ön verilerin, 5 yaş altı grup için semptomatik Kovid-19'u önlemede 3 mikrogramlık düşük dozlu üç serinin yüzde 80 etkili olduğu öne sürüldü.

Aşının güvenlik sorunu olmadan acil kullanım kriterlerini karşılamaya yetecek kadar virüsle savaşan antikor düzeylerini artırdığı kaydedilen açıklamada, söz konusu verilerin hafta sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile paylaşılacağı bildirildi.

Pfizer/BioNtech, Omicron varyantına bağlı vakaların arttığı kış döneminde 6 ay ila 4 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı düşük dozlu iki aşı denemesinin yeterince etkili olmadığını açıklamıştı.

ABD’de bulunan 5 yaşın altındaki yaklaşık 18 milyon çocuk, henüz Kovid-19 aşısı için uygun olmayan tek grup olarak yer alıyor.

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