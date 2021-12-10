Polis şiddeti ile yaralananlara 5,7 milyon dolar tazminat

ABD'nin Ohio eyaletinin başkenti Columbus'ta belediyenin, geçen yıl düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda yaralananlara 5,7 milyon dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Savcılık makamından yapılan açıklamada, polis müdahalesi sırasında yaralanan göstericilerin açtığı tazminat davasında Columbus Belediyesi’yle uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gösterilerde yaralanan 32 kişiye toplam 5,7 milyon dolar tazminat ödeneceği belirtildi.

Columbus Belediye Meclisi’nin, tazminat maddelerini içeren uzlaşmayı gelecek hafta onaylaması bekleniyor.



Polis müdahalesinde, 32 kişi yaralanırken bunlardan 3'ünün vücudunda bazı kırıklar oluştuğu ifade ediliyor.Mahkemenin ayrıca, polisin kişilere ve mülklere zarar vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmasını yasakladığı duyuruldu.Kararda, "barışçıl gösterilerde bulunan kişilere karşı gözaltı ya da grubu dağıtmaya yönelik emirler (güç kullanımı)" uygulanamayacağı kaydedildi.Geçen yıl polis tarafından vurulan birçok siyahi Amerikalıdan biri olan Casey Goodson'un ölümü, Columbus kentinde birçok ırkçılık karşıtı gösteriye neden olmuş, şehirdeki siyahilerle güvenlik güçleri arasında gerilime yol açmıştı.