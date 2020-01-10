Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildi

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını duyurdu. Çift, bundan sonraki zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında böleceklerini de belirtti.

ÜST DÜZEY GÖREVDEN ÇEKİLDİLER

Çift tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Aylar süren derin düşünce ve fikir alışverişi sonucu, bu yıl bir değişim yapma ve bu kurum içinde kendimize daha yenilikçi bir rol biçimlendirmeye başlama kararı aldık. Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz."

HAYATLARINA ODAKLANACAKLAR

Sussex Dükü ve Düşesi, İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın, oğullarının "Hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini anlamasını", hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için fırsat sağlayacağını belirtti.

YARDIM DERNEĞİ KURACAKLAR

Çift İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşarken, Kraliçe'ye, Milletler Birliği'ne (Commenwealth) ve hamilik yaptıkları yerlere karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini de bildirdi. Harry ve Meghan bundan sonraki hayatlarında bir yardım derneği kurmayı planladıklarını da ifade etti.

Çift, Instagram takipçilerine hitaben yazdıkları mesajda "Özellikle son birkaç yıldır sizin yüreklendirmenizle, kendimizi bu düzenlemeyi yapmaya hazır hissettik" ifadesini de kullandı ve bundan sonraki gelişmeleri duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

"BUNLAR ÇÖZÜMÜ UZUN OLAN KARMAŞIK KONULAR"

Buckingham Sarayı sözcüsü 'Dük ve Düşes ile kararları üzerine yapılan fikir alışverişinin erken aşamasında olduklarını' belirterek "Farklı bir yaklaşım izlemek istediklerinin farkındayız, ama bunlar çözümü uzun zaman alan karmaşık konular" dedi.

AİLE BİREYLERİNE DANIŞMADILAR

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, bir Kraliyet kaynağına dayandırarak, Harry ve Meghan'ın bu kararı alırken Prens William da dahil diğer aile üyelerine danışmadığını ve Kraliyet ailesinin bu karardan ötürü "incinmiş olduğunu" aktardı. Dymond, kraliyet ailesinin "hayal kırıklığını" dile getirmesinin çok güçlü bir tepki olduğuna da dikkat çekti.

Dymond "Bu, Saray'da bu akşam ciddi bir duygusallık olduğunu gösteriyor - büyük ihtimal açıklamanın içeriğine yönelik değil ama yapılış tarzına yönelik - ve kendilerine danışılmadan yapılmış olması nedeniyle" yorumunda bulundu. Çift ile Kraliyet ailesi arasında bir çatlak olduğu uzun zamandır hissediliyordu.

6 HAFTALIK İZNE AYRILMIŞLARDI

Çift Noel döneminde Kraliyet görevlerinden 6 haftalık izin alarak, Mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'ya gitmişti. İngiltere'ye geri dönmelerinin ardından Harry ve Meghan, Londra'daki Kanada Yüksek Temsilciliği'ni ziyaret etmiş ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etmişti.

EŞİNE GÖSTERİLEN TAVIRDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Geçmişte sinema ve dizi oyunculuğu yapmış olan Meghan, ABD dizisi Suits'te oynadığı sırada Kanada'nın Toronto kentinde yaşamıştı. Buckingham Sarayı eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, kararın Harry'nin duygularıyla hareket ettiğini gösterdiği yorumunu yaptı. Arbiter İngiliz basınının çift ve çocukları üzerine yaptığı haberler ve yaşadıkları sorunların da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Prens Harry, İngiliz medyasının eşinin üzerine gitmesine tepki göstermiş ve medyanın tavrını annesi Prenses Diana'ya gösterilen tavra benzetmişti.

"HARRY FAKİR BİR ADAM DEĞİL"

Buckingham Sarayı eski basın sözcüsü Dickie Arbiter, "Kraliyet ailesinin yarı zamanlı üyesi" olma kararının pratikte nasıl işleyeceğinin ise bilinmediğini söyledi. Çiftin iki kıta arasında sürekli uçmak zorunda kalacağını da hatırlatan Arbiter "Harry fakir bir adam değil ama iki kıtada da yerleşik olmak, bir aile geçindirmek ve kendi işini kurmak - bunu nasıl yapacak? Güvenliklerini nasıl finanse edecekler?" dedi.

Arbiter ayrıca, çiftin Windsor'daki evi Frogmore Cottage'ın yenilenmesine harcanan 2.4 milyon sterlinin de vergi paralarından karşılanmış olması nedeniyle tartışma konusu olabileceğine dikkat çekti.