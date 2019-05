Prens Harry ve Meghan Markle evlilik yıl dönümlerinde yeni düğün fotoğrafları paylaştı

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle birinci evlilik yıl dönümlerinde, Instragram'dan daha önce görülmemiş düğün fotoğraflarını özel bir videoda paylaştı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son çifti olan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, evliliklerinin birinci yılını doldurdu. Çift, sosyal medya platformu Instagram'da görkemli düğünde çekilmiş daha önce görmediğimiz fotoğrafları da paylaştı.

"HER BİRİNİZ BU GÜNÜ ANLAMLI KILDINIZ"

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bazıları siyah-beyaz olan 14 yeni fotoğrafı bugüne özel bir videoda bir araya getirildi. Çift, takipçilerine teşekkür ettikleri videoyu "Her biriniz bugünü daha da anlamlı kıldınız" notu ile paylaştı.

DÜĞÜNDEN YENİ KARELER PAYLAŞILDI

Videonun arka planında çalan "This Little Light Of Mine" isimli şarkı, çift törenin yapıldığı St George Kilisesi'nden ayrılırken de çalmıştı. Fotoğraflar arasında Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland ile heyecanlı bir şekilde el ele tutuştuğu anlar da göze çarptı. Kiliseden ayrılırken çiftin öpüştüğü bir fotoğraf da paylaşılan görüntüler arasında.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin düğününden daha önce görmediğimiz bazı fotoğraflar şöyle: