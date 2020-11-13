Prens'ten çevreci moda koleksiyonu

Eski kıyafetlerini tamir ettirerek giydiğini ve modanın çevreci olması gerektiğini söyleyen İngiltere’nin Veliaht Prensi Charles (71) sürdürülebilir giyim koleksiyonunu tanıttı.

Koleksiyonun fotoğrafları kraliyet konutunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Prens Charles'ın derneği ile İtalyan şirketi Yoox Net-A-Porter’ın iş birliğiyle ortaya çıkan koleksiyon, modaya sürdürülebilir lüksü getirmeyi amaçlıyor.

İtalyan moda okulu Politecnico di Milano’dan 6 İtalyan öğrenci tarafından tasarlanan koleksiyon, prensin derneğinin moda okulu Modern Artisan’dan 6 öğrencinin el işçiliğiyle üretildi.

18 parçalık kraliyet koleksiyonunda kadınlar için 10, erkekler için 8 parça ürünün olduğu belirtilirken, tasarımların fiyatlarının 395 ila 1295 sterlin arasında değiştiği belirtildi.

Yün, keşmir ve ipekten üretilen ürünlerin yer aldığı koleksiyon hakkında konuşan Prens Charles, “Önemli olan, koleksiyondaki doğal malzemelerin nereden geldiğini keşfetmek. Modanın al, yap ve çöpe at yaklaşımına sahip olmak tam bir çılgınlık gibi görünüyor” dedi.

Ömür boyu kullanılabilmesi için ürünlerin bakım talimatlarının da yer aldığı koleksiyondan elde edilen gelir, tekstil eğitim programlarını desteklemek için prensin vakfına aktarılacak.