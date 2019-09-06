Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tahtın 4. varisi minik Prenses Charlotte okula başladı. Ancak okula başlamasından çok Kraliçe Elizabeth'e benzerliğiyle dikkat çekti.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde tahtın 4. varisi minik Prenses Charlotte okula başladı. Cambridge Dükü William ve Düşesi Catherine'in de katıldığı ilk güne basın ve İngiliz halkı büyük ilgi gösterdi. Charlotte, ağabeyi Prens George ile aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalandı.

Kraliyet ailesinin hayranları, bugün okula giden Prenses Charlotte ve Kraliçe Elizabeth'in 1930 yılında 4 yaşındayken çekilmiş iki fotoğrafı kıyaslayarak Kraliçe ve Charlotte arasındaki benzerliğin dikkatini çekti

BENZERLİK KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

İngilizler, sosyal medya üzerinden Kraliçe Elizabeth'in 4 yaşındayken 1930 yılında okula başlarken çekilmiş fotoğrafları ile Charlotte'nin fotoğrafını kıyaslayarak aralarındaki benzerlik karşısında şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Prenses Charlotte, okula annesi Kate Middleton'ın, kardeşi George ise babası Prens William'ın elini tutarak girdi. Kraliyet ailesini okul müdürü kapıda karşıladı.

KARDEŞ İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI

Yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt oldu. Bunun nedeni ise abisiyle aynı okulda olduğu için kardeş indiriminden faydalanması.

(Kraliyet ailesinin hayranları, bugün okula giden Prenses Charlotte ( sağda) ve Kraliçe Elizabeth'in 1930 yılında 4 yaşındayken çekilmiş iki fotoğrafını kıyaslayarak Kraliçe ve Charlotte arasındaki benzerliğe dikkat çekti.)