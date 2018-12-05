Putin: ABD orta menzilli füzeler üretirse, biz de aynısını yaparız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söyledi.

Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" açıklamasını değerlendirdi.

Putin, ABD'nin INF'den çekilerek orta menzilli silahlar geliştirmesi halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti.

'HİÇBİR KANIT SUNMUYORLAR'

Pompeo'nun bu açıklamayı yapmakta biraz geciktiğini, ABD tarafının önce anlaşmadan çekileceğini açıkladığını, sonra da bunun gerekçelerini bulma çalışmalarına başladığını kaydeden Rus lider, "En önemli gerekçe de, bizim bazı şeyleri ihlal ediyor olmamız. Ancak her zaman olduğu gibi yaptığımız ihlallerle ilgili hiçbir kanıt sunmuyorlar" diye konuştu.

Sadece Rusya ve ABD'nin bu tür silahlar üretmemesi hakkındaki argümanların anlaşılır olduğunu kaydeden Putin, "Sayıları onlarla ifade edilen diğer ülkeler, bu tür silahlar üretiyor ancak Rusya ve ABD, karşılıklı olarak buna kısıtlama getirdiler. Görünen o ki, ABD'li partnerlerimiz durumun tamamen değiştiğini ve bu tür silahlara sahip olmaları gerektiğini düşünüyor. Buna nasıl yanıt vereceğiz? Basit; aynısını biz de yapacağız" ifadelerini kullandı.

'2002'DE ANTİ BALİSTİK FÜZE ANLAŞMASI'NDAN UTANMADAN ÇEKİLDİLER'

ABD'nin 2002 yılında uluslararası güvenliğin köşe taşlarından biri olarak kabul edilen Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan tek taraflı olarak çekildiğinianımsatan Putin, "Üstelik hiç utanmadan, sakin bir şekilde çekildiler. Aslında bugün de aynısı oluyor ancak bence düşünülmemiş olan bu adımlarını başkasının üzerine yıkmaya çalışıyorlar" dedi.