Putin corona virüs hastalarını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da korona virüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanede özel kıyafet ve maske kullandı.

Rusya'da korona virüs vakaları giderek artarken virüsün en fazla tespit edildiği başkent Moskova'da çalışmalar devam ediyor. Moskova Belediyesi'nin 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkışını yasaklamasıyla birlikte önlemler had safhaya ulaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu çalışmaları yerinde inceledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Korona virüsü ile Mücadele Merkezi yetkilileri ile toplantı gerçekleştiren Putin, toplantıda Moskova'da alınan önlemler ve hastaların durumları ile ilgili bilgi aldı.