Putin: Güney Avrupa, Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanabilir

Putin, Moskova ve Atina arasındaki diplomatik kriz sonrası Kremlin'de ilk kez bir araya geldiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Atina yönetiminin Türk Akımı'na dahil olma isteğini değerlendiren Putin, hattın Yunanistan topraklarından geçme olasılığını gözden geçirmeye hazır olduklarını belirtti.

'ANKARA VE ATİNA'YLA İSTİŞARE EDİYORUZ'

Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanma olasılığını dışlamadıklarını kaydeden Putin, "Yunanistan ile önemli enerji projeleri gerçekleştirmeye hazırız. Güney Avrupa'nın Yunanistan üzerinden Türk Akımı'na bağlanması da bunlar arasında. Bu konuyu hem Türk hem de Yunan partnerlerimizle istişare ediyoruz" dedi.

Rus lider, Yunanistan'dan İtalya'ya uzanan bir boru hattının fiilen inşa edildiğini ancak henüz gaz pompalanmadığını da anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hatta nasıl gaz sevk edeceğimiz üzerine birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu konu, başta ekonomik uygunluk olmak üzere detaylı olarak gözden geçirilmeli. Bunun tamamen gerçekçi olduğunu düşünüyoruz."