Putin'in geçen hafta görüştüğü doktorda koronavirüs tespit edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçtiğimiz hafta düzenlediği hastane ziyareti esnasında eşlik eden Dr. Denis Protsenko'ya koronavirüs (COVID-19) teşhisi konuldu.

Putin, 24 Mart tarihinde başkent Moskova'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Komünarka Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Söz konusu ziyarette kendisinde Başhekim Denis Protsenko eşlik etmişti.

Rossiya 24 kanalının haberine göre, bugün Protsenko'ya koronavirüs teşhisi konuldu.

Öte yandan Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, Putin'in rutin koronavirüs testine tabi tutulduğu, sonucun "negatif" olduğu kaydedildi.

Rusya'da COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 2 bin 337'ye ulaştı.