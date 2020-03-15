Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ünlü sporcu yardım kampanyalarına imza attı. Virüs nedeniyle karantinada olan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise sahip olduğu oteller zincirini hastalığın tedavisi için hastaneye çevirecek.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalarının ücretsiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla ülkesinde sahibi olduğu lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Marca'nın Arena Desportiva'ya dayandırdığı haberde ülkesi Portekiz'de karantinada olan Ronaldo'nun lüks oteller zincirini devletin hizmetine açmaya karar verdiği ve koronavirüs tedavilerinin bu hastanelerde ücretsiz yapılacağı bilgisi aktarıldı.

ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLECEK, DOKTOR VE PERSONELİN MAAŞINI RONALDO ÖDEYECEK

Tamamen ücretsiz şekilde hastaların tedavi edileceği belirtilen otellerde ayrıca yıldız ismin bu uğurda hastanede çalışacak tüm doktor ve personele de maaşlarını kendi cebinden vereceği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmesi sebebiyle Portekiz'in Madeira adasında izole bir şekilde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş ve kendi kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.