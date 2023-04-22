Rusya da Alman diplomatları sınır dışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın kendisinin diplomatlarını sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Alman yetkililer, bir kez daha Almanya’da görevli Rus diplomatların toplu şekilde sınır dışı edilmesi kararı aldılar. Berlin’in bu tavırlarını şiddetle kınıyoruz. Bu eylemler, Berlin Moskova ilişkilerini tamamen yok etmeye yönelik girişimlerdir” denildi.



Açıklamada, Rusya’dan sınır dışı edilen Alman diplomatların sayısına dair herhangi bir bilgi verilmedi.



Moskova ve Berlin arasındaki ilişkiler, Rusya’nın Ukrayna saldırıları sonrasında Almanya’nın Ukrayna’ya destek vermesi ve Rusya’ya yaptırımlara katılması sonrası gerildi. Almanya, savaş öncesinde Rusya’nın en büyük doğalgaz alıcısı ülke durumundaydı.Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, "Bakanlığımız, Berlin'in düşmanca eylemlerine tepki olarak Alman diplomatların, Rusya'dan sınır dışı edilmesine aynı şekilde karşılık vermeye karar verdi. Rusya, Alman diplomatik misyonlarının çalışanlarının sayısını da önemli ölçüde sınırlamaya karar verdi" denildi.