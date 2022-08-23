Rusya'da bombalı saldırıda öldürülen Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bombalı saldırıda hayatını kaybeden Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi.

Moskova'daki Ostankino Televizyon Merkezinde düzenlenen törene, Dugina'nın babası Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin ve yakınlarının yanı sıra ülkedeki bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Dugin, kızının Rusya'yı çok sevdiğini, korkusuz olduğunu ve kendisini bir "savaşçı" olarak hissettiğini belirtti.

Dugin, "Darya, halkımız ve cephede olan Rusya için öldü. Bu cephe uzakta değil, burada, her birimizin içinde." ifadelerini kullandı.

Törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Darya Dugina'ya ölümü sonrasında verilen cesaret nişanı ailesine takdim edildi.

Olay

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Darya Dugina kim?

Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen 30 yaşındaki Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda "siyasi gözlemci" olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.