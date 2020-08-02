Rusya'da COVID-19 vaka sayısı 850 bini geçti

Rusya'da koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 850 bin 870’e, ölü sayısı 14 bin 128’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 850 bin 870’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 70 artarak 14 bin 128’e, iyileşen sayısı 3 bin 649 artarak 650 bin 173’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 28,8’inde belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 664 artarak 242 bin 713’e, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 485’e çıktı.