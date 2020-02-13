Rusya'da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınanlar hastanelerden kaçıyor

Rusya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan kişilerin sağlıksız koşullar ve hijyen yetersizliğinden dolayı hastanelerden kaçtıkları ortaya çıktı. Kaçanlar sosyal medya platformlarından kendilerini savundu

Rusya'da şu ana kadar resmi olarak sadece iki kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bununla birlikte yetkililer, tedbir amaçlı Çin'den gelen yüzlerce Rus vatandaşını hastanelerde karantinaya aldı. Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaştığından şüphelenilerek karantinaya alınan kişilerden kaçanların olduğu ortaya çıktı.

TIRMANARAK KAÇTI

Sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşımda bulunan bir kadın karantinaya alındığı hastanenin duvarını tırmanarak kaçtığını yazdı. İki çocuk annesi bu kişi alıkonulmasının sadece bürokratik bir hata olduğunu ileri sürerken hastanedeki sağlıksız koşulları ve hijyen yetersizliğinden dolayı kaçtığını ileri sürdü.

İKİ KADIN DAHA HASTANEDEN KAÇTI

Çin'in Hainan adası'ndaki yaz tatillerinin ardından Rusya'ya dönen iki kadın da bu adanın Vuhan'a bin 500 kilometre mesafede olmasına rağmen karantinaya alındıklarını, ardından kaçtıklarını açıkladı.

Doktorların ilgisizliğinden, kötü hastane şartlarından yakınan bu kişiler hastalığa yakalanmaktan korktukları için hastaneyi terk ettiklerini ileri sürdü. Rus yetkililer bu iddialara henüz yanıt vermedi.

SOSYAL MEDYADAN KENDİNİ SAVUNDU

Bu kadınlardan Guzel Neder takma adını kullanan Instagram kullanıcısı, aldığı tepkiler üzerine hesabından uzun bir paylaşımda bulundu. Açıklamasında, Çin tatilinden dört gün sonra oğlunun öksürüp ateşlenmesi üzerine ilk yardım ekiplerini aradığını belirten kadın, oğluna viral solunum yolu enfeksiyonu teşhisinin konmasının ardından koronavirüs testi yaptırmak için birlikte hastaneye gittiğini yazdı.

Sonuçların ilk önce 3 günde çıkacağını belirten hastanenin bu süreyi 5 güne çıkardığını, oğlunun iyileşmesine rağmen hastane personelinin test sonuçlarını almasına izin vermediğini ileri sürdü.