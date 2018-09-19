RUSYA'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ.

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde Mig-31 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan Mig-31 tipi savaş uçağının ilk bilgilere göre teknik bir sebepten dolayı düştüğü ifade edildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzak bir bölgede düştüğü, olay esnasında iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtilen açıklamada, bakanlıktan bir komisyonun olay yerinde incelemeleri sürdürdüğü aktarıldı.

Rus üretimi Mig-31 savaş uçakları, dünyanın mekanik olarak en yüksek performanslı hava üstünlük uçağı olarak biliniyor. Çok yüksek hıza ve manevra kabiliyetine sahip Mig-31, nükleer füzeler, bombardıman uçakları ve casus uçaklarını önleme ya da yok etmede kullanılıyor.