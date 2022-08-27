Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Modern dünya artık çok kutupludur

Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde konuşan Lavrov, 'ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni reddediyoruz' dedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden uluslararası kuruluşlarla işbirliğini genişlettiğini belirterek "Modern dünya artık nesnel olarak çok kutupludur" dedi.

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bu yıl 5’incisi düzenlenen Genç Diplomatlar Forumu’nda konuşan Lavrov, “Avrasya ve Avrupa-Pasifik’te büyük bir güç, devlet ve medeniyeti olarak Rusya, barışçıl dış politika yönelimini sürdürüyor; olumlu, birleştirici, ileriye dönük küresel ve bölgesel gündemi ilerletmeye devam ediyor” diye konuştu.

“Halkların medeniyet ve kültürel çeşitliliğine, kendi kaderlerini belirleme haklarına saygı gösterilmesinin tutarlı destekçileriyiz. Aynı zamanda, ABD öncülüğündeki kolektif Batı’nın dayattığı ‘yeni sömürgeci kurallara dayalı düzeni’ kategorik olarak reddediyoruz” diyen Lavrov, geçen çeyrek yüzyılda önemli gelişmeler olduğunu ve Asya, Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika'da giderek daha fazla bağımsız oyuncuların ortaya çıktığını kaydetti.

Lavrov, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını temsil eden dünya topluluğunun ezici çoğunluğu ile işbirliğini genişlettiklerini bildirirerek "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü içindeki müttefiklerimiz ve fikir birliği içinde olduğumuz devletlerdir” ifadelerini kullandı.