Rusya, Güney Kıbrıs dahil 36 ülkenin hava yolları şirketlerine uçuş yasağı getirdi

Rusya, Güney Kıbrıs dahil 36 ülkenin hava yolları şirketlerine uçuş yasağı getirdi
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiği bildirildi.

36 ülkenin hava yolları şirketlerine yönelik sınırlama getirildiği belirtilen açıklamada, Rus hava sahası kapatılan ülkeler şu şekilde sıralandı:

“Avusturya, Arnavutluk, İngiltere, Belçika, Bulgaristan, Britanya Virjin Adaları, Büyük Britanya, Macaristan, Almanya, Cebelitarık, Yunanistan, Danimarka, (Grönland, Faroe Adaları dahil) Jersey, İrlanda, İzlanda, İspanya, İtalya, Kanada, Güney  Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Estonya”

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