Rusya: "Kiev ve Harkiv bölgelerinde askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kiev ve Harkiv bölgelerinde askeri yönetim ve enerji unsurlarının yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Lviv bölgesinde Batılı ülkelerinden gelen silah, askeri teçhizat ve mühimmatların depolandığı merkezin, denizden yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Rusya Hava Kuvvetleri, Kiev ve Harkiv bölgelerinde askeri yönetim ve enerji sistemlerinin unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurdu." dedi.

Ukrayna ordusunun her yöndeki saldırılarının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 370'ten fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini iddia etti.

Konaşenkov, "Mıkolayiv kentinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 59. Motorlu Piyade Tugayı ve 'Yabancı Lejyon'un geçici pozisyonlarına yönelik füzelerle saldırı düzenlendi. Düşman, 170'ten fazla asker ve militan, 4 zırhlı araç, 3 kamyonet ve 6 otomobil kaybetti." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi ile 6 mühimmat deposunun imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Su-24" tipi savaş uçağı ile 15 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 322 uçak, 161 helikopter, 2 bin 226 insansız hava aracı, 380 hava savunma füze sistemi, 5 bin 753 tank ve zırhlı araç, 869 çok namlulu roketatar, 3 bin 473 obüs ve havan topu, 6 bin 560 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.