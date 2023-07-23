Rusya: "Odessa’da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ordunun, Ukrayna’da belirlenen hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla Rusya’ya karşı terör eylemlerine yönelik hazırlık yapılan tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılar düzenledi" ifadesini kullandı.

Konaşenkov, tesislerde yabancı paralı askerlerin bulunduğunu belirterek, "Hedef alınan tesislerin tümü imha edilmiştir" dedi.

- Odessa’daki bir katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise saldırılarda, Odessa’daki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar yalanlandı.

Saldırıların katedrale uzak bölgelere yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, katedralin "muhtemelen" Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzeler nedeniyle hasar gördüğü kaydedildi.