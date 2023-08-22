Rusya: “Ukrayna'nın keşif botu Karadeniz'deki Rus gaz tesislerinin olduğu bölgede imha edildi”

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait bir keşif botunun Karadeniz'de Rus gaz üretim tesislerinin bulunduğu bölgede imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait bir keşif botunun, Rusya'nın Karadeniz filosunun havacılık birimine ait bir Su-30CM uçağı tarafından Karadeniz sularındaki Rus gaz üretim tesislerinin bulunduğu bölgede imha edildiği" belirtildi.
Bakanlığın bir başka açıklamasında, “bu gece Kiev rejiminin insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırıları girişiminin engellendiği” belirtildi.
Açıklamada, önlenen saldırıların sonucunda can kaybı meydana gelmediği kaydedildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada da sabah erken saatlerde başkent Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havalimanlarında sivil uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla uçuşların geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek, "9 yolcu seferi alternatif havalimanlarına yönlendirildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kısıtlamaların Moskova saatiyle 04.30'da kaldırıldığı, şu anda söz konusu havalimanlarının normal bir şekilde çalıştığı kaydedildi.