Rusya-Ukrayna savaşı 11. gününde

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, "5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 61 askeri altyapı vuruldu." dedi.

Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), 6 bölgedeki 16 doğal gaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödeme izni verildi.

Rusya'nın ülkelerine saldırması sonrası evlerini terk edip Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklar, Kuşadası'na gitmek üzere uçakla İzmir'e geldi.