Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı 30 yıl sonra ilk dış ticaret açığıyla vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa ekonomilerini artan enerji ve gıda fiyatları karşısında zor durumda bırakırken, Almanya'nın, artık diğer ülkelerden satın aldığından daha fazlasını ihraç edememesi dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülke, yükselen enflasyon ve sanayisini baskılayan tedarik zinciri kesintileri nedeniyle iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana ilk aylık ticaret açığını mayısta verdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) son açıkladığı verilere göre, Almanya'nın ihracatı, yüzde 0,9 artış beklentisine karşın Avrupa Birliği'nden (AB) gelen zayıf taleple mayısta yüzde 0,5 düşerek yaklaşık 125 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 2,7 artarak yaklaşık 126 milyar avroya yükseldi.

30 yıldır ticaret fazlası veren ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret açığı 1,03 milyar avro oldu. Böylece Alman ekonomisi 1991 yılından beri ilk kez dış ticaret açığı verdi. Nisan 2022'de Almanya'nın dış ticaret fazlası 3,1 milyar avro olarak gerçekleşmişti.

Almanya'nın dış ticaret fazlası Mayıs 2021'de 13,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs 2021'e göre ihracat yüzde 11,7, ithalat faturası da yüzde 27,8 arttı.

Mayısta yıllık bazda Almanya'da ihracat fiyatları yüzde 15,9, ithalat fiyatları da yüzde 30,6 arttı. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana yaşanan ilk ticaret açığı, fiyat değişimlerini ve ülkenin devam eden ihracat zayıflığını yansıtıyor.