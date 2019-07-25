Rusya vizeleri kaldırıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi, kararnameyi imzaladı.

Böylece hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek.

2015'te yeniden uygulanmaya başlayan vizelerin kaldırılması için bir süredir iki ülke arasında görüşmeler devam ediyordu.

Geçen Ağustos ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov uzlaştı, vizelerin kaldırılması için bir görüşme mekanizması kararlaştırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Moskova'dan beklenen açıklama geldi.

Kaynak: TRT Haber